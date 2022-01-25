Стало відомо, скільки потрібно платити за реєстрацію автомобілів

В Україні з 1 січня 2022 року змінився розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, яке залежить від вартості автомобіля. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України, повідомляє Судово-юридична газета.

Зазначається, що збір сплачується підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також фізичними особами, які набувають права власності на легкові автомобілі за першої державної реєстрації автомобіля в Україні.

Збір складає:

3% – якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (у 2022 році – із суми до 409 365 грн);

4% – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму (у 2022 році – із суми понад 409 365 грн до 719 490 грн);

5% – якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму (у 2022 році – з суми понад 719 490 грн).

Нагадаємо, що розмір прожиткового мінімуму з 1 січня 2022 становить 2481 грн.