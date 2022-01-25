Зеленський проведе день народження на роботі – Никифоров

Президент України Володимир Зеленський проведе свій 44-й день народження на Банковій.

Про це заявив його прессекретар Сергій Никифоров.

"У відповідь на ваші звернення повідомляю, що Володимир Зеленський цього року день народження не святкуватиме і проведе його на роботі. Своїх друзів та колег він попросив не витрачати гроші на квіти та подарунки, а перевести їх на добрі справи", – заявив Никифоров. .

Прессекретар Зеленського також залишив у своєму дописі реквізити для благодійних пожертв у дитячі будинки та лікарні Краматорська, Львова, Боярки, Полтави і Кривого Рогу.