Купівля квартир під здачу піде у минуле – є альтернатива

У 2022 році в Україні активно розвиватимуться фонди інвестування в нерухомість (ФІН) як альтернативний інструмент для інвестицій та збереження статків громадян, повідомляє UBR.

Про це розповів співзасновник та керуючий партнер інвестиційно-девелоперської компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

За його словами, головна особливість нових інструментів полягає в тому, що громадяни можуть вкласти власні заощадження, придбавши відповідні акції (цінні папери), що перебувають у вільному обігу, та отримувати прибуток у розмірі від 10% річних із прив'язкою до курсу іноземної валюти.

Для збереження коштів та отримання прибутку від інвестицій в об'єкт нерухомості у більшості громадян зникне необхідність, наприклад, у придбанні квартири, її обслуговуванні та здачі в оренду, каже експерт.

Натомість виникне можливість отримати прибуток від інвестиції у фонд, який безпосередньо володіє і здає таку нерухомість.

"Такі фонди існують у всьому світі, і це досить популярний вид розміщення вільних коштів" , - наголосив Семенцов.

Він зазначив, що в Україні зазвичай фонди інвестування у нерухомість закриті для пересічних громадян. Водночас, за даними експерта, лише наприкінці 2021 року кілька відомих та великих українських девелоперів оголосили про створення таких фондів із можливістю інвестування в них усіх охочих.

Отримані інвестиційні кошти девелопери будуть спрямовувати на розвиток власних проектів у різних сегментах нерухомості.

"Вкладення фізосіб у фонди інвестування стане додатковим джерелом фінансування будівництва об'єктів нерухомості без залучення банківського кредитування. Це також дозволить забудовникам отримувати цільове фінансування на конкретний об'єкт, а кінцевим інвесторам отримувати прибуток від реалізації цих проектів" , - наголосив Семенцов.

На його думку, згідно з українським законодавством та залежно від типу фонду, розмір мінімальної суми для входження до українського фонду інвестицій через купівлю цінних паперів може становити від $5 тис.