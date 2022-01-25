У Німеччині оцінили рішення ЄС не евакуювати своїх дипломатів із України

Рішення Брюсселя не евакуювати своїх співробітників з України на відміну від США та Великобританії свідчить про прагнення ЄС вести свою власну політику, заявили низка представників німецької правої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), повідомляє "РИА Новости".

МЗС ФРН запропонувало членам сімей дипломатів та співробітників німецьких організацій за бажання покинути Україну. У свою чергу, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що дипломати ЄС не збираються їхати з України.

"ЄС залишається в Україні, оскільки вони запам'ятали, що не можуть покластися на НАТО у прийнятті всіх зовнішньополітичних рішень" , - заявив Харальд Вейель, який представляє комітет у справах Євросоюзу у бундестазі.

Він додав, що ситуація з евакуацією американських дипломатів нагадує події США в Афганістані.

"В Афганістані так само, як і в Києві, немає безпосередньої зовнішньої загрози, яка була б причиною евакуації. Очевидно, вона викликана політичними міркуваннями, невідомими громадськості" , - поділився німецький парламентарій.

Як заявила член AfD Ольга Петерсен, позиція ЄС щодо евакуації персоналу говорить про бажання Брюсселя вирішити конфлікт мирно, а вивезення європейських дипломатів, навпаки, буде контрпродуктивним кроком. При цьому вона вважає некоректним порівняння ситуації в Києві з тією, що була у Кабулі, оскільки "США переслідують інші цілі в Україні".

На думку Гуннара Бека, депутата Європарламенту від AfD, вивезення дипломатів, а також відстрочка запровадження санкцій щодо проекту газопроводу "Північний потік 2" доводять, що "впливові групи на Заході прагнуть посилити напруженість між Росією та Заходом щодо питання України". ЄС все ще поділений на тих, хто хоче співпрацювати з Росією, і тих, хто "чітко хоче ще більшого погіршення відносин" , вважає Бек. Проте посилення позицій "Зелених" у Німеччині може призвести до жорсткішого підходу щодо Росії, побоюється експерт.

"На мою думку, доти, доки російський уряд дотримуватиметься свого поточного виваженого підходу, який є радше реакційним, ніж провокаційним, все ще є шанс уникнути ескалації" , - зазначив Бек.

Раніше Держдепартамент США дозволив добровільний від'їзд з України частині співробітників американського посольства у Києві та членів сімей дипломатів. Великобританія та Австралія також почали виводити частину співробітників посольства у Києві та членів їхніх сімей на тлі нібито можливого загострення ситуації в країні.