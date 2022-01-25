В якій валюті українці зберігають гроші

Переважна більшість українців все ж зберігає свої заощадження в доларах, повідомляє Сьогодні.

Про це йдеться в опитуванні, проведеному соціологічною компанією Gradus.

У відсотковому співвідношення серед 1000 опитаних це 41,8%. Проте є українці, які надають перевагу не менш популярному євро і зберігають у цій валюті свої гроші. Таких налічується 22%.

Є й серед населення ті, хто найбільш довіряє гривні,— 6,9%. В іншій валюті зберігають 5,5%, інші 23,8% не змогли відповісти на питання.

Звучить дещо дивно, але незважаючи на те, що в Києві найбільше довіряють саме долару (50,6%), у Центральній Україні ця валюта користується найменшою популярністю (34,7%). Натомість євро у столиці дещо недолюблюють, відсоток тих, хто заощаджує у цій валюті — 18,4%, на противагу Західному регіону, де цю валюту зберігає 25,9% українців.

Гривню зберігають:

у Східному регіоні — 4,6%;

у Києві — 5,9%;

у Південному — 7,1%;

у Центральному — 7,5%;

у Західному — 7,8;

у Північному — 9,3%.

В якій валюті зберігати?

Зберігати гроші експерти радять методом диверсифікації, тобто зберігання коштів не в одній, а одразу в декількох валютах з різними ризиками. Тоді, навіть якщо курс однієї з валют просяде, ви не втратите значну частину своїх накопичень. Такий спосіб зберігання грошей становить мінімальні ризики.

Експерти з економіки пропонують такі варіанти структури свого фінансового кошика: