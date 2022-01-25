В якій валюті українці зберігають гроші
Переважна більшість українців все ж зберігає свої заощадження в доларах, повідомляє Сьогодні.
Про це йдеться в опитуванні, проведеному соціологічною компанією Gradus.
У відсотковому співвідношення серед 1000 опитаних це 41,8%. Проте є українці, які надають перевагу не менш популярному євро і зберігають у цій валюті свої гроші. Таких налічується 22%.
Є й серед населення ті, хто найбільш довіряє гривні,— 6,9%. В іншій валюті зберігають 5,5%, інші 23,8% не змогли відповісти на питання.
Звучить дещо дивно, але незважаючи на те, що в Києві найбільше довіряють саме долару (50,6%), у Центральній Україні ця валюта користується найменшою популярністю (34,7%). Натомість євро у столиці дещо недолюблюють, відсоток тих, хто заощаджує у цій валюті — 18,4%, на противагу Західному регіону, де цю валюту зберігає 25,9% українців.
Гривню зберігають:
- у Східному регіоні — 4,6%;
- у Києві — 5,9%;
- у Південному — 7,1%;
- у Центральному — 7,5%;
- у Західному — 7,8;
- у Північному — 9,3%.
В якій валюті зберігати?
Зберігати гроші експерти радять методом диверсифікації, тобто зберігання коштів не в одній, а одразу в декількох валютах з різними ризиками. Тоді, навіть якщо курс однієї з валют просяде, ви не втратите значну частину своїх накопичень. Такий спосіб зберігання грошей становить мінімальні ризики.
Експерти з економіки пропонують такі варіанти структури свого фінансового кошика:
- для любителів долара. Половину своїх коштів зберігати в доларах, 30% — у євро і 20% — у гривні. Пояснення: долар — одна з найбільш стабільних валют, тому ризики мінімальні. Знецінення валюти не сильно позначиться на вашому фінансовому портфелі;
- для "гривневих фанатів". Половину коштів зберігати у гривні, а решту 50% розділити між євро та доларом. Найбільш надійний і прибутковий варіант, але за умови, коли в країні стабільна економічна і політична ситуація.
- збалансований підхід. Розділити свої заощадження порівну по валютах: долар — 35%, гривня — 30%, євро — 35%. Це збалансований та універсальний варіант. Підходить він для тих випадків, коли спрогнозувати ситуацію в країні вкрай важко, коли немає великої впевненості в стабільності національної валюти.