За користувачами Google помітили стеження з геолокації

Google потрапила під суд у США за відстеження геолокації без згоди користувачів, повідомляє Газета.Ру.

Чотири генпрокурори США подали до суду на компанію Google за звинуваченням у відстеженні геолокації користувачів без їхньої згоди. Про це повідомляє телеканал CNBC.

Дії корпорації охрестили стеженням через те, як в інтерфейсі спеціально не давали користувачам помітити, що вони дозволяють збирання даних про себе. За даними звинувачення, Google продовжувала відслідковувати розташування користувачів навіть після того, як вони забороняли це робити.

У позовах зазначено, що корпорація приховувала від користувачів спостереження за їх переміщеннями як мінімум з 2014 до 2019 року. При відключенні функції "Історія розташування" компанія продовжувала стеження, стверджують генпрокурори. За їхніми словами, незалежно від вибраних налаштувань, користувачі Google не мали можливості не дозволити збирати, зберігати та використовувати дані про місцезнаходження.

Позивачі вимагають від суду оштрафувати Google та зобов'язати компанію видалити отримані дані. У Google відкидають звинувачення, запевняючи, що забезпечували надійний контроль даних про місцезнаходження.