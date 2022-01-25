Держрегулювання: бензини в роздріб здорожчають

Міністерство економіки України ввечері 24 січня оприлюднило середню вартість бензинів обсягом 29,25 грн/л і дизпального – 26,84 грн/л, на підставі яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на АЗС, повідомляє Enkorr.

Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на «звичайний» бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 34,25 грн/л, на «звичайне» дизпальне – 33,84 грн/л.

Порівняно з другою декадою січня середня ціна на бензин зросла на 1,33 грн/л, на дизельне пальне — на 1,68 грн/л.

Як повідомлялося, 14 травня 2021 р. уряд ухвалив постанову, якою з 15 травня було введено державне регулювання цін на паливо. Зокрема, було прийнято зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 р.. Відповідно до нової редакції документа, на період дії карантину встановлено граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни на дизельне пальне (не вище 7 грн/літр) і на бензин (не вище 5 грн/літр).

2 червня Кабінет міністрів вніс зміни у формулу розрахунку середньої ціни на пальне. Зокрема, в неї було включено логістичні й інші витрати мереж АЗС обсягом $27/т, або плюс 66 коп./л (з ПДВ) до вартості бензинів і 73 коп./л (з ПДВ) — до вартості ДП.