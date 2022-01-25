Посольство Японії не планує евакуювати співробітників України
Посольство Японії повідомило, що евакуація співробітників та членів їхніх сімей з території України зараз не планується, проте японський уряд рекомендує громадянам Японії залишити країну, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Посольство Японії наразі не планує евакуювати своїх співробітників або членів їхніх сімей" , - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" у посольстві Японії в Україні.
Водночас, у диппредставництві вказали, що уряд Японії рекомендував своїм громадянам не подорожувати в Україну, а тим, хто вже перебуває в Україні, використовувати комерційні рейси, щоб залишити країну, доки вони доступні.
"Уряд Японії випустив з сьогоднішнього дня (у понеділок – ред.) рекомендацію "Не подорожувати" для всієї України у зв'язку зі зростанням напруженості в регіонах, що прилягають до її кордонів, у зв'язку з нарощуванням російських військ та іншими факторами, та через постійно непередбачуваних ситуацій. Уряд Японії настійно рекомендував японцям, які перебувають в Україні, використовувати комерційні рейси, щоб залишити країну, поки вони доступні" , - розповіли в посольстві.