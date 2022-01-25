Нідерланди запропонували добровільну евакуацію своїх дипломатів із України

Причин для евакуації співробітників посольств Нідерландів з України немає, але охочі покинути країну можуть це зробити. Про це заявив голова МЗС країни Вопке Хукстра, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Лента.ру.

Міністр запропонував добровільну евакуацію дипломатів разом із сім'ями.

"Це величезна дилема, коли не хочеться йти занадто рано... Але також не хочеться йти і занадто пізно, щоб не наражати на небезпеку свій власний народ", - зазначив Хукстра.

За словами глави МЗС, ситуація на українському кордоні оцінюється кожні кілька годин. Він підкреслив, що залежно від даних, що надходять, офіційна позиція Нідерландів щодо евакуації може змінитися.