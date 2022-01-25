Ломаченко показав, як тримає себе у формі

Василь Ломаченко підтримує себе у формі не лише на боксерському рингу. Українець взяв до рук хокейну ключку, повідомляє 24 Канал.

33-річний український боксер урізноманітнює свої робочі будні. Не секрет, що Василь Ломаченко полюбляє вставати на ковзани, щоб зіграти у хокей.

Цього разу українець вийшов на лід у рідному Білгород-Дністровському. На фото здається, що боксер ковзає наче по воді. Ломаченко мило підписав ряд світлин.

"І тут був спійманий відрізок із дитинства", – написав Василь.

Ломаченко взяв до рук ключку / Фото з інстаграму боксера

Василь пограв у хокей / Фото з інстаграму Ломаченка

Ломаченко чекає наступного суперника