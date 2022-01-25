Ломаченко показав, як тримає себе у формі

Василь Ломаченко підтримує себе у формі не лише на боксерському рингу. Українець взяв до рук хокейну ключку, повідомляє 24 Канал.

33-річний український боксер урізноманітнює свої робочі будні. Не секрет, що Василь Ломаченко полюбляє вставати на ковзани, щоб зіграти у хокей.

Цього разу українець вийшов на лід у рідному Білгород-Дністровському. На фото здається, що боксер ковзає наче по воді. Ломаченко мило підписав ряд світлин.

"І тут був спійманий відрізок із дитинства",– написав Василь.
1850458_15483115.jpg?202201091514Ломаченко взяв до рук ключку / Фото з інстаграму боксера
1850458_15483116.jpg?202201091514Василь пограв у хокей / Фото з інстаграму Ломаченка

Ломаченко чекає наступного суперника

  • Василь Ломаченко успішно повернувся на ринг після болючої поразки від Теофімо Лопеса. У 2021 році українець здобув дві перемоги над Масайоші Накатані та Річарда Коммі.
  • Наступний двобій боксер із України хотів би провести проти Джорджа Камбососа. Австралієць відібрав у Лопеса чемпіонські титули та став новим абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.
  • Після звитяги над Коммі австралієць включив Ломаченка у список потенційних суперників та пообіцяв дати шанс українцю.
  • Начебто команда Ломи вже розпочала перемовини зі стороною Камбососа. У цю дуель може втрутитись Джервонта Девіс, який теж претендує на бій проти абсолютного чемпіона світу.

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