Австралія не відправлятиме військових в Україну

Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною, проте Австралія не надаватиме військової допомоги, заявила міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми сказали, що не братимемо участі - не братимемо участі у військовій допомозі" , - заявила Пейн в інтерв'ю ABC Radio.

Водночас вона наголосила на готовності Австралії надати Україні допомогу в питанні гарантування кібербезпеки та протидії новим можливим атакам.

"На Україну вже було здійснено серйозні кібератаки, які, як передбачається, виходять із потенційно російських джерел. І, щоб бути зрозумілим, це виклик, з яким вони боролися протягом деякого часу… Австралія, безумовно, тісно співпрацює з партнерами у міжнародній спільноті, зокрема вже з Україною, з питань кіберстійкості та кібербезпеки, і якщо Австралія може допомогти у цьому, ми це зробимо" , - зазначила міністр.

Пейн також зауважила, що Австралія та її союзники на міжнародній арені мають "дуже чіткий і потужний сигнал" для президента Росії Володимира Путіна.

"Ми закликаємо Росію зробити кроки для деескалації ситуації… Ми глибоко занепокоєні нарощуванням військової могутності на кордоні з Україною… Така поведінка є абсолютно неприйнятною для авторитарних режимів" , - сказала вона.

Міністр також уточнила, що питання розширення санкцій перебуває на розгляді. Його, зокрема, обговорювали з міністром закордонних справ та міністром оборони Великої Британії минулого тижня.

"Вони є потенційним інструментом, який Австралія може використовувати спільно з однодумцями, щоб показати і висловити дуже серйозне занепокоєння щодо такої агресивної поведінки" , - наголосила Пейн.