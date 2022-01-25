Угорщина побоюється нової холодної війни у Європі

Угорщина виступає проти нової холодної війни у Європі. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сіярто, повідомляє "Российская газета".

"Ми живемо в Центральній Європі, ми точно знаємо, що холодна війна – це погано" , – сказав він.

Глава МЗС Угорщини наголосив, що в конфліктах між Сходом та Заходом Центральна Європа завжди програвала.

"Ми не хочемо нової холодної війни. Цей період ознаменувався трагічними наслідками для Центральної та Східної Європи, кілька десятиліть було витрачено даремно" , - сказав угорський міністр.

Він зазначив, що Будапешт зацікавлений у тому, щоб було максимально налагоджено культурний та конструктивний діалог між Сходом та Заходом.