У Британії склали нову карту можливого вторгнення РФ
Британський таблоїд The Sun, посилаючись на аналітиків, написав про те, що російський президент Володимир Путін "майже напевно завдасть обмеженого удару в найближчі десять днів, який може включати напад на тримільйонне населення української столиці", повідомляє Страна.UA.
Також видання опублікувало нову "картку російського нападу".
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що "на межах України перебуває 60 російських бойових груп", а "план блискавичної війни, яка може знищити Київ, відомий усім", пише The Sun.
"На супутникових знімках видно, що вздовж кордону вишикувалися тисячі солдатів і військової техніки. Путінське командування тепер чекає на різкі зимові похолодання, щоб заморозити землю і дозволити танкам розпочати наступ, оскільки минулої ночі температура по всій Україні впала до -8°C", - прогнозує The Sun.