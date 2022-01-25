У Британії склали нову карту можливого вторгнення РФ

Британський таблоїд The Sun, посилаючись на аналітиків, написав про те, що російський президент Володимир Путін "майже напевно завдасть обмеженого удару в найближчі десять днів, який може включати напад на тримільйонне населення української столиці", повідомляє Страна.UA.

Також видання опублікувало нову "картку російського нападу".

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що "на межах України перебуває 60 російських бойових груп", а "план блискавичної війни, яка може знищити Київ, відомий усім", пише The Sun.