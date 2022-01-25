Причини, через які шкіра на ліктях стає сухою

Причин сухості ліктів досить багато. Так само, як і обличчя, шкіра на ліктях потребує догляду. Однак багато хто забуває про цю зону не руках, тим самим здійснюючи помилку, повідомляє Rsute.ru.

Є кілька причин, через які шкіра на ліктях стає сухою. Перед тим, як починати лікувати хворобу, важливо з'ясувати, чому вона виникла.

Сальні залози практично відсутні. Тому згодом зона на руках стає грубішою. Від природи ця зона шкіри щільніша, ніж в інших місцях. Цей чинник грає далеко ще не останню роль.

Така звичка, як прийом гарячого душу чи ванни призводить до сухості. Через хлоровану воду в басейні, наприклад, відбувається те саме.

Найчастіше люди використовують агресивні миючі засоби. Вони навряд чи сприятимуть зволоженню дерми.

До підвищеної сухості в цій зоні рук можуть призвести всілякі захворювання шкіри, серед яких дерматит, псоріаз та інші.

Якщо температура повітря занадто висока або, навпаки, низька, то дерма також страждає. Починається зневоднення, що стосується не лише шкіри обличчя, а й рук, ніг.

Такі шкідливі звички, як куріння та зловживання алкогольними напоями, призводять не лише до погіршення здоров'я. Через це шкіра також зневоднюється. Крім того, звичка спиратися на лікті сприяє тому, що шкіра починає грубіє і з часом стає сухою, що викликає дискомфорт.

Ще однією причиною є нестача вітамінів. Для нормального функціонування організму потрібні корисні речовини. Особливо це стосується шкіри. Саме вона починає першою страждати через нестачу вітамінів. Крім того, людину може почати відчувати слабкість, спостерігається поганий сон, депресія та інші розлади.

Слід зазначити, що сухість цієї зони на руках буває не тільки у представниць прекрасної статі, а й у чоловіків. Однак вони мало дбають про це.