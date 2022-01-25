У Росії виключили союз із Китаєм проти інших країн

Відносини Росії та Китаю не передбачають створення малого союзу за принципом «давайте дружити проти когось», заявив російський посол у Пекіні Андрій Денисов, повідомляє Газета.ru.

За його словами, про це не може бути й мови.

«Малі союзи створюються за принципом «давайте дружити проти когось». Я вже говорив про те, що відносини Росії та Китаю в принципі не припускають, унеможливлюють принцип «давайте дружитимемо проти когось третього». Тому тут про союз такого роду в принципі не може бути й мови» , — сказав дипломат.

З погляду Денисова, такі малі союзи — «шлях у нікуди», яскравим прикладом такого формату можна назвати об'єднання США, Великої Британії та Австралії AUKUS з огляду на негативний вплив на регіональну обстановку.

Вашингтон, Лондон та Канберра оголосили про створення нового партнерства ще восени минулого року, зосередившись на питаннях безпеки. Цей союз називають частиною американської кампанії протидії КНР, зокрема, угода сторін передбачає створення Австралією восьми атомних підводних човнів.