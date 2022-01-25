З України телефонували очільнику МЗС Білорусі та розповіли про "вагнерівців" – Бурба

Ексначальник військової розвідки Василь Бурба розповів, що відразу після того, як українська влада дізналася про спецоперацію щодо "вагнерівців" з української сторони телефонували міністру закордонних справ Білорусі Володимиру Макею, повідомляє Українська правда.

Бурба зазначив, що чув про дзвінок.

"Дзвінок чи росіянам, чи Макею – це державна зрада. Що таке державна зрада? Це передача відомостей, що становлять держтаємницю, іноземній стороні, ворогу" , – заявив Бурба.

"Можливо, той агент російський, якби одразу подзвонив росіянам, це було би явно. Тобто агентура в Офісі – дійсно грамотна, толкова, але працює не так відкрито" , – додав екскерівник розвідки.

Також Бурба підтвердив, що між Офісом президента та адміністрацією Лукашенка була нібито домовленість, що українці здають місцеперебування "вагнерівців", а білоруси, своєю чергою, цих людей передають у Київ.