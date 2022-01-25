Маша Єфросиніна привітала маму з днем народження

Мама української телеведучої Маші Єфросиніної святкує день народження. 25 січня зіркова донька опублікувала зворушливий допис, де показала архівні фото та відео з мамою, а також адресувала їй приємні слова, повідомляє 24 Канал.

На особистій сторінці знаменитості в інстаграмі з'явився допис, що складається з серії фото та відео. Телеведуча показала архівні фото мами Людмили Павлівни. На першій світлині Маша тримала на руках маленького сина Олександра, а мама стояла поруч із донькою та внуком.

Людмила Павлівна завжди щиро усміхається, на фотографіях виглядає бездоганно. Примітно те, що Маша дуже схожа на зіркову матусю.

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