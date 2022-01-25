Еріксен погодив контракт із клубом із АПЛ

29-річний датський атакуючий півзахисник Крістіан Еріксен найближчим часом перебереться до Брентфорда, повідомляє Sport.ua.

Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, гравець та клуб уже погодили контракт. Півзахисник прибуде до команди як вільний агент, а термін угоди буде розрахований до кінця сезону з опцією можливого продовження на рік.

Нагадаємо, що під час матчу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії Еріксен переніс зупинку серця, після чого йому провели операцію із встановлення дефібрилятора.

У грудні Крістіан розірвав контракт із міланським «Інтером» за обопільною згодою сторін. З 2013 до 2020 року хавбек виступав за лондонський «Тоттенхем».

В активі Еріксена 109 матчів за національну збірну Данії, де він забив 36 м'ячів.