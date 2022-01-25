Рєзніков дорікнув західним журналістам у нагнітанні паніки

Міністр оборони України в кулуарах Верховної Ради дорікнув журналістам західних видань у нагнітанні паніки через можливе вторгнення Росії.

Про це він заявив у коментарі журналістам, повідомляє телеграм-канал "Вести".

За його словами, війна в Україні розпочалася у 2014 році, а західні журналісти це "проспали" і тепер переоцінюють можливість повномасштабного вторгнення РФ.

"Мало ЗМІ із дружніх нам країн висвітлювали щодня те, що у нас відбувалося. Ми знали це щодня, що війна триває з 2014 року. А чомусь восени 2021 року [західні ЗМІ, - ред.] почали говорити, що війна може початися" , - заявив Резніков.

Передумов до того, що вона почнеться у повному масштабі зараз, на думку Резнікова, немає.

Також він прокоментував евакуацію американських дипломатів із Києва.