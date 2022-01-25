Рєзніков дорікнув західним журналістам у нагнітанні паніки
Міністр оборони України в кулуарах Верховної Ради дорікнув журналістам західних видань у нагнітанні паніки через можливе вторгнення Росії.
Про це він заявив у коментарі журналістам, повідомляє телеграм-канал "Вести".
За його словами, війна в Україні розпочалася у 2014 році, а західні журналісти це "проспали" і тепер переоцінюють можливість повномасштабного вторгнення РФ.
"Мало ЗМІ із дружніх нам країн висвітлювали щодня те, що у нас відбувалося. Ми знали це щодня, що війна триває з 2014 року. А чомусь восени 2021 року [західні ЗМІ, - ред.] почали говорити, що війна може початися", - заявив Резніков.
Передумов до того, що вона почнеться у повному масштабі зараз, на думку Резнікова, немає.
Також він прокоментував евакуацію американських дипломатів із Києва.
"Більше 140 дипломатичних місій перебувають в Україні, вони жодних рекомендацій та команд з евакуації не давали. Щодо Держдепу США – давайте не забувати, що вони пережили складну ситуацію, "Афганський синдром", тому напевно змінили свої протоколи. Їм потрібно для свого народу показати, що вони турбуються, і тут йдеться про добровільний порядок для членів їхніх сімей", – заявив Резніков.