Сильний снігопад та морози: прогноз погоди на 26 січня

У середу, 26 січня, до кінця тижня погода﻿ в Україні буде сніговою. Опади періодично будуть йти до кінця тижня, повідомляє Новое время.

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На заході України завтра очікується температура повітря від -3 до +3 градусів. Буде мокрий сніг та налипання мокрого снігу.

На решті території синоптики прогнозують сніг та ожеледицю на дорогах.

Найхолодніше завтра буде на сході країни: уночі -6... -11 градусів, удень -3... -7 градусів. Опади малоймовірні.

На півночі, в центральних областях та у південній частині передбачається часом сніг, уночі -4... -9 градусів, удень -1... -6 градуси.

У Києві﻿ найближчої ночі очікується інтенсивний снігопад, який вдень ослабне.

Температура повітря у столиці вночі до -5 градусів, удень – біля -2 градусів.