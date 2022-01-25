Сильний снігопад та морози: прогноз погоди на 26 січня
У середу, 26 січня, до кінця тижня погода в Україні буде сніговою. Опади періодично будуть йти до кінця тижня, повідомляє Новое время.
На заході України завтра очікується температура повітря від -3 до +3 градусів. Буде мокрий сніг та налипання мокрого снігу.
На решті території синоптики прогнозують сніг та ожеледицю на дорогах.
Найхолодніше завтра буде на сході країни: уночі -6... -11 градусів, удень -3... -7 градусів. Опади малоймовірні.
На півночі, в центральних областях та у південній частині передбачається часом сніг, уночі -4... -9 градусів, удень -1... -6 градуси.
У Києві найближчої ночі очікується інтенсивний снігопад, який вдень ослабне.
Температура повітря у столиці вночі до -5 градусів, удень – біля -2 градусів.