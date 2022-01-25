Пенсії в Україні зростуть з березня. Названа мінімальна сума індексації

Мінсоцполітики оприлюднило проект Кабінету міністрів щодо індексації пенсій з 1 березня 2022 року з коефіцієнтом 1,14. Мінімальний розмір підвищення становитиме 100 гривень, і таку суму отримають близько половини пенсіонерів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться у проекті постанови, оприлюдненому для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з документом, перерахунок проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, у розмірі 1,14.

У разі, коли розмір збільшення в результаті перерахунку пенсії, не досягає 100 гривень, встановлюється щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Крім українців, яким пенсії призначено за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", індексація з коефіцієнтом 1,14 також проводиться і для колишніх військових та чорнобильців.

Також планується:

підвищити мінімальну пенсійну виплату для осіб із страховим стажем 30/35 років і для осіб з інвалідністю І групи, до 2 300 гривень та установити мінімальну пенсійну виплату для осіб із страховим стажем меншої тривалості, на рівні 2 100 гривень;

установити мінімальний розмір державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які одержують державну соціальну допомогу, на рівні 2 100 гривень;

збільшити допомогу на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї, до 2 100 гривень;

установити до пенсій за зверненнями, які надійшли по 31.12.2021 включно, які не підвищувалися з 01.03.2022, щомісячну доплату в розмірі 135 гривень.

Відзначимо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що з 1 березня у середньому виплати пенсіонерам зростуть на 500 гривень.

Нагадаємо, планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 року провели для 9,76 мільйонів пенсіонерів. Розмір пенсій підвищено для 7,91 мільйонів пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів.