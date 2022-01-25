Експерти назвали приховані симптоми "Омікрону"

Є чотири симптоми нового штаму коронавірусу "Омікрон", які можна переплутати зі звичайною простудою. Про це, із посиланням на дані Національної системи охорони здоров'я Великобританії (NHS), повідомляє The Sun.

Одним із таких симптомів є втома, однак досить складно визначити, чи вона справді пов'язана з коронавірусом, адже часто люди списують це на інші фактори. Експерт з інфекційних захворювань доктор Сачин Награні зазначив, що втома може бути ранньою ознакою COVID-19, хоча вона також "може легко бути викликана іншою причиною".

Також серед симптомів нового штаму коронавірусу експерти назвали ломоту та біль у м'язах.

Серед інших симптомів називають втрату апетиту (може бути і в пацієнтів з "Дельтою") та проблеми зі шлунково-кишковим трактом (нудота, діарея, біль у животі).

