Разумков звернувся до Зеленського у його народження
Народний депутат та голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков звернувся до президента України Володимира Зеленського, який сьогодні відзначає день народження. Ексголова Ради заявив, що глава держави має заручитися підтримкою депутатів, адже Україна – парламентсько-президентська республіка.
Про це Разумков заявив журналістам у кулуарах парламенту.
На його думку, "кращий подарунок", який може зробити собі Зеленський – це "прийти до Ради, виступити та заручитися підтримкою".
"Я неодноразово повторював: ми живемо в парламентсько-президентській республіці, як би не хотілося президенту, вкотре йому нагадую, треба читати конституцію і дуже добре треба пам'ятати, що незважаючи на консолідацію влади, яку сьогодні він зробив у своїх руках, без Верховної Ради в парламентсько-президентській республіці він не зможе зробити нічого. Тому важливо відкласти свої амбіції, перестати дивитися рейтинги і почати працювати на благо країни", - сказав Разумков.