Разумков звернувся до Зеленського у його народження

Народний депутат та голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков звернувся до президента України Володимира Зеленського, який сьогодні відзначає день народження. Ексголова Ради заявив, що глава держави має заручитися підтримкою депутатів, адже Україна – парламентсько-президентська республіка.

Про це Разумков заявив журналістам у кулуарах парламенту.

На його думку, "кращий подарунок", який може зробити собі Зеленський – це "прийти до Ради, виступити та заручитися підтримкою".