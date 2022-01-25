Поліція хоче отримати право зупиняти усіх без винятку

Поліція хоче отримати законні підстави зупинити всіх без винятку транспортних засобів у так званих "пунктах тверезості". Під ці потреби поліції пропонують змінити чинне законодавство, повідомляє 24 Канал.

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький вважає, що потрібне розширення повноважень поліції, адже чинних норм поліцейським недостатньо.

"Потрібні й посилені інструменти контролю. Питання пунктів тверезості – місць, де зупиняють усі чи більшість транспортних засобів з метою швидкої перевірки на стан сп'яніння, так само актуальне. Сподіваюся, дискусія про їхнє введення на законодавчому рівні відновиться цього року" , – пише він на своїй сторінці у соцмережі.

Також Олексій Білошицький поділився статистикою минулого року.

"За 2021 рік патрульні зафіксували та оформили 133 289 водіїв з ознаками сп'яніння. Було оформлено 5 019 ДТП, у яких водії керували автомобілями у стані сп'яніння, у яких 113 людей загинули та 1 072 особи травмовані" , - повідомив Білошицький.

Усього за 11 місяців 2021 року в Україні було зафіксовано 170 972 ДТП, у яких 2 926 людей загинуло та 27 296 осіб травмовано. Зростання кількості аварій щодо аналогічного періоду минулого року склало 13,8%.