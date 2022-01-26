Останній місяць зими: яка погода чекає на українців у лютому

Лютий 2022 року в Україні буде майже в межах кліматичної норми, але в деяких регіонах країни очікується менша кількість опадів, аніж зазвичай, повідомляє УНІАН.

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За даними синоптиків﻿, середня місячна температура повітря у лютому передбачається 0-4° морозу, а на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму - до 1° тепла, що близько до норми.

"Місячна кількість опадів очікується 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатті та горах Криму 52-75 мм, що у більшості західних та південно-західних областей менше за норму", - повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними фахівців, на решті території країни кількість опадів очікується в межах норми.

Зазвичай, за словами фахівців, середня місячна температура повітря у лютому в Україні складає 0-5° морозу, на високогір´ї Карпат 6° морозу, на півдні Одещини, в Криму та на Закарпатті місцями 1-4° тепла.