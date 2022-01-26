Останній місяць зими: яка погода чекає на українців у лютому
Лютий 2022 року в Україні буде майже в межах кліматичної норми, але в деяких регіонах країни очікується менша кількість опадів, аніж зазвичай, повідомляє УНІАН.
За даними синоптиків, середня місячна температура повітря у лютому передбачається 0-4° морозу, а на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму - до 1° тепла, що близько до норми.
"Місячна кількість опадів очікується 22-40 мм, в Карпатах, на Закарпатті та горах Криму 52-75 мм, що у більшості західних та південно-західних областей менше за норму", - повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними фахівців, на решті території країни кількість опадів очікується в межах норми.
Зазвичай, за словами фахівців, середня місячна температура повітря у лютому в Україні складає 0-5° морозу, на високогір´ї Карпат 6° морозу, на півдні Одещини, в Криму та на Закарпатті місцями 1-4° тепла.
"Абсолютний мінімум температури повітря - 24-39° морозу, на півдні Одещини, в Криму 15-23° морозу. Абсолютний максимум температури повітря - 12-20° тепла, у південній частині, на Вінниччині та Прикарпатті місцями 21-24°", - розказали в Укргідрометцентрі.