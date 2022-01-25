Нардеп Дмитрук вчинив бійку в Одеській міськраді

В Одеській міськраді позафракційний нардеп та член міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Артем Дмитрук вчинив бійку, повідомляє Сьогодні.

Нардеп хотів бути присутнім на засіданні через рішення місцевої влади передати в приватні руки шість гектарів курортних земель, але його охорона не пустила. Політик вирішив прорватися в зал і пробіг столами, після чого почалася бійка.

Земельна комісія сьогодні розглядала питання, пов'язані з містобудуванням, розміщенням малих архітектурних форм, міським дизайном та благоустроєм міста, а також охороною об'єктів культурної спадщини.

Незабаром політик у Instagram відео з поясненням того, що відбувалося. За його словами, він із однодумцями "ледве дісталися земельної комісії і зупинили свавілля".

У сторис нардеп також зазначив, що під час комісії мали "вкотре займатися продажем землі та санаторіїв".