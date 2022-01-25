Післязавтра Рівненська область перейде до червоної зони карантину
Рівненська область з четверга, 27 січня, переходить у червону зону карантину. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
Він зазначив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії ТЕБ та НС.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", - написав міністр.
Окрім того, згідно з даними МОЗ, у Львівській області вже три дні перевищено одразу два коронавірусні показники - коефіцієнт нових випадків та динаміка госпіталізації.
Обмеження червоної зони
Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні. Зокрема, забороняється:
- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- проведення масових заходів;
- робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.