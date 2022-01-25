Післязавтра Рівненська область перейде до червоної зони карантину

Рівненська область з четверга, 27 січня, переходить у червону зону карантину. Про це повідомив﻿ міністр Кабміну Олег Немчінов.

Він зазначив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії ТЕБ та НС.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", - написав міністр.

Окрім того, згідно з даними МОЗ, у Львівській області вже три дні перевищено одразу два коронавірусні показники - коефіцієнт нових випадків та динаміка госпіталізації.

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Обмеження червоної зони﻿

Червоний рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіоні. Зокрема, забороняється: 

  • робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів;
  • робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

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