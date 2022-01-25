Пальне на АЗС подорожчало

З 24 по 25 січня середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 51 коп./л і становить 31,26 грн/л, бензин А-95 здорожчав на 47 коп./л — до 32,14 грн/л, а дизельне пальне – на 55 коп./л, до 31,41 грн/л, свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив 24 січня відповідно до постанови уряду про граничну торгову націнку.

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А-92 і А-95 здорожчали на 1,33-1,51 грн/л, до 33,50 і 34,25 грн/л відповідно. При цьому дизельне пальне в цих мережах додало 1,68 грн/л, до 33,84 грн/л.

На станціях мережі KLO бензини здорожчали на 1,2-1,24 грн/л: бензин А-92 – до 32,99 грн/л, бензин А-95 – до 33,79 грн/л. Ціна на ДП зросла на 1,6 грн/л, до 33,69 грн/л. Бензини у мережі SOCAR здорожчали на 1,33-1,5 грн/л.

Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Паралель», «Автотранс», UPG, «Автопорт», Mango й інші підвищили ціни на пальне в межах 0,3-1,85 грн/л.