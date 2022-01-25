У Чехії назвали умову для відправлення своїх солдатів в Україну

Чеський уряд готовий розглянути можливість відправлення своїх військових до України на тлі загрози нового російського вторгнення, повідомляє Новое время.

Про це заявила міністр оборони країни Яна Чорнохова.

За її словами, для цього українська влада має направити відповідний запит.

"Україна — наш партнер. Партнер НАТО та партнер Чеської Республіки. У нас є спільна історія, обидві країни були під радянським пануванням. Україна є добрим партнером НАТО. Україна заслуговує самостійно вирішувати власну долю… Якщо Чехію попросять надіслати солдатів до України, ми готові це розглянути. Ми маємо волю допомогти Україні" , — запевнила Чернохова.

Водночас, про яку кількість військовослужбовців може йтися, глава Міноборони не уточнила.

Крім того, Чехія готова надати Україні для захисту від РФ артилерійські снаряди.