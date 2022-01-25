"Пограбування по-українськи": офіційний трейлер комедії

За сюжетом фільму "Пограбування по-українськи", дитячий тренер із плавання Алекс (Остап Халавко) по вуха закохується у недосяжну красуню (Даша Астаф'єва). Для того, щоб вразити кохану і різко змінити своє життя, Алекс вирішує… пограбувати банк! Та, звичайно, пограбування йде не за планом і обертається непередбачуваними пригодами не тільки для головного героя, а й для всіх, хто опинився поруч, повідомляє УНІАН.

Головні ролі у новій комедії режисера Аліни Бухтіярової виконали Остап Халавко, Влад Яма, Даша Астаф’єва, Андрій Бурим, Володимир Горянський, Олександр Соколов, Яків Кучеревський, Марія Заниборщ, Катерина Вайвала, Сталіна Лагошняк, Сергій Булін, Оксана Борбат, Олена Хохлаткіна.

Романтична комедія, якій до снаги й пограбування банку, виходить в український прокат з 31 березня 2022 року.