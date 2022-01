Глобальний енергоперехід коштуватиме світові $275 трлн

Глобальний енергоперехід вимагатиме $275 трлн, або 7,5% світового ВВП, повідомляє Enkorr.

«Зелений» енергоперехід сильно вплине на світову економіку — аж до зміни харчових звичок, вважають у дослідницькому підрозділі консалтингової компанії McKinsey, який описав гіпотетичну модель масштабних змін в економіці та соціальній сфері, які відбудуться, якщо світ досягне вуглецевої нейтральності до 2050 року. Про це пише РБК із посиланням на звіт McKinsey Global Institute.

У дослідженні під назвою «Перехід до чистих нульових викидів» зазначається, що Росія опинилася серед тих країн, яким енергоперехід обійдеться найдорожче, оскільки її економіка заснована на викопному паливі. Країна посідає четверте місце у світі за обсягом викидів вуглекислого газу.

За основу дослідження було взято сценарій, розроблений Network for Greening the Financial System (NGFS) — організацією, створеною центральними банками та органами нагляду у грудні 2017 р. Не допустити підвищення загальносвітової температури більш ніж на 1,5С щодо рівня 1850-1900-х рр. більшість країн світу домовилися, підписавши Паризьку угоду щодо клімату у 2016 р. У листопаді 2020-го країни-учасниці Рамкової конвенції ООН про зміну клімату на конференції у Глазго підписали кліматичний пакт, який наказує державам скорочувати використання вугілля. Інші досягнуті домовленості між країнами стосувалися припинення вирубування лісів та скорочення викидів метану.

Експерти McKinsey розглянули, які перетворення відбудуться у глобальній економіці крізь призму чотирьох аспектів: попиту на продукти та товари, розподілу капіталу, витрат на виробництво та споживачів, ринку праці. Глобальне дослідження охопило сектори, відповідальні приблизно за 85% загальних парникових викидів, та описує економічні зміни у 69 країнах.

У звіті про результати дослідження зазначається, що перехід до нульових викидів може бути тільки загальним, тобто торкнутися всіх секторів економіки та країни: буде перебудовано енергетичні та землекористувальні системи, що лежать в основі світової економіки та відповідальні за викиди СО2.

З 2021 до 2050 р. сукупні капітальні витрати на фізичні активи, необхідні для переходу до вуглецевої нейтральності, становитимуть $275 трлн, або 7,5% накопиченого світового ВВП за звітний період. Йдеться, наприклад, про заміну традиційних вугільних електростанцій на вугільні ТЕС з технологією уловлювання вуглецю або про уникнення двигунів внутрішнього згоряння в транспортній сфері. Середньорічні витрати на декарбонізацію мають зрости з сьогоднішніх $5,7 трлн до $9,2 трлн.

Як повідомлялося раніше, минулого літа нові нафтовидобувні держави - Бразилія, Гана, Гайана та Суринам - відкинули ідею глобального енергопереходу. Крім того, країни Азії відкинули заклик Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) зупинити нові інвестиції у викопне паливо. Світ ще десятки років потребуватиме постачання нафти і газу, вважає віце-президент Wood Mackenzie Фрейзер Маккей.