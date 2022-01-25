Україна почала аварійний імпорт електроенергії з Білорусі
Білорусь почала аварійні поставки в електроенергії в Україну. Поставки йтимуть протягом дня 25 січня, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики Білорусі в Telegram.
"Надання електричної потужності здійснюється за запитом української сторони 25 січня з 11.00 до 18.00 в рамках двостороннього Договору про надання аварійної допомоги", - йдеться в повідомленні.
За даними білоруської сторони, максимальна потужність складе 150 МВт.
Нагадаємо, 25 січня через дію автоматики від енергосистеми відключений 1-й енергоблок Хмельницької АЕС. Також через розгерметизацію трубопроводу очікується зупинка енергоблоку №4 Запорізької АЕС.