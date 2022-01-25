Командувач Об'єднаних сил назвав можливу дату вторгнення РФ

Командувач Об'єднаних сил (ОС) генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що українські військові сповнені рішучості та готовності протистояти російському вторгненню. Про це, посилаючись на його інтерв'ю в британських ЗМІ, повідомляє Українські Новини.

На думку командувача ОС, якщо розвідці вдасться спрогнозувати, звідки в атаку підуть росіяни, то після перших великих втрат вони далі не підуть. Путін розуміє, що після важких втрат його армія може зупинитись сама по собі.

У бесіді з генерал-лейтенантом Павлюком журналіст The Times зазначив, що однією з можливих дат нападу РФ може бути 20 лютого - кінець зимових Олімпійських ігор у Пекіні та завершення навчань "Союзна рішучість-2022" у Білорусі. У рамках підготовки до цих навчань Росія перекинула до західного кордону ЗРК С-400 "Іскандер", причому частина їх розташована так, що Київ знаходиться в межах досяжності.

"Так, ця дата нас турбує" , - відповів командувач ОС на слова журналіста.