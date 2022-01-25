Першому заступнику голови КМДА вручили підозру

Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо позбавлення земельної ділянки апарату РНБО, повідомив﻿ Віталій Кличко.

Як зазначив мер Києва, у 2009 році ділянка на вулиці Щусєва біля станції метро Сирець була передана апарату РНБО України в постійне користування для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об’єктами соціально-побутової інфраструктури.

Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалась за призначенням, будівництво не було розпочато. Натомість на земельній ділянці утворилося стихійне сміттєзвалище.

У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою.

Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій території, а також облаштувала там сквер, наголосив Кличко.

"Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу" , - написав мер столиці. ﻿

Сам Поворозник назвав це "черговим кроком політичного тиску на столичну владу" , повідомила прес-служба КМДА﻿.

«Окрім політичних мотивів, у цій підозрі я не бачу нічого іншого. Немає жодних кримінальних правопорушень. Земельна ділянка як була, так і залишилась у комунальній власності. Єдине що – на цій землі наведено лад і вона, власне, врятована від забудови в районі станції метро «Сирець». На цьому місці сьогодні знаходиться сквер: кожен може туди піти і на власні очі переконатись» , – сказав він.﻿

Поворозник зазначив, що йому не було роз’яснено суть підозри, і відповідно він вбачає у цьому порушення процесуальних прав.