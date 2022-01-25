Двоє ірландців "привели" тіло третього на пошту за пенсією

В Ірландії на поштове відділення прийшли двоє чоловіків зі своїм покійним другом, тому що хотіли отримати його тижневі пенсійні виплати. Померлого чоловіка вони підтримали, коли входили в будівлю. Про це, посилаючись на британські ЗМІ, повідомляє The Guardian.

Пригода сталася 21 січня, у п'ятницю, у графстві Карлоу.

"Серія дивовижних подій почалася, коли один із чоловіків увійшов до поштового відділення близько 11:30 у п'ятницю з проханням зібрати пенсійну виплату для літнього чоловіка", – пише Irish Times.

Зазначається, що чоловікові було відмовлено, а працівники повідомили йому, що пенсіонер має бути присутнім для передачі грошей.

"Незабаром після цього чоловік повернувся із двома іншими чоловіками, одному з яких було за 60, і двоє інших, схоже, його підтримували. Молоді люди просили, щоб їм дали його пенсійну виплату", – повідомляє видання.

Співробітники відділення були занепокоєні станом одержувача, тому що “не тримався на ногах” .

"Кошти не були передані, і двоє чоловіків втекли з місця події, покинувши тіло чоловіка після того, як жінка, яка запідозрила недобре, підняла тривогу разом зі співробітником", - зазначає автор матеріалу.

Повідомляється, що покійний чоловік був добре відомий тим, хто ніс його тіло. Працівники викликали поліцейських та лікарів, які констатували смерть чоловіка.

У поліції заявили, що розслідують "усі обставини незрозумілої смерті літнього чоловіка в районі Карлоу" . Буде проведено розтин.

Жінка, яка мешкає поряд із поштовим відділенням, сказала, що її дочка бачила, як двоє чоловіків несли покійного до будівлі.

"В той час вона виходила з мого будинку і сказала, що чоловік виглядав нездоровим, тому що його ноги тягли [по] землі", - розповіла вона виданню Irish Independent.

Мер Карлоу Файл Кен Мурнейн сказав, що він був "абсолютно вражений" , почувши цю новину.

"Я чув, що на пошті був переполох, - сказав він газеті. - Я постійно туди ходжу, і це дуже зайняте поштове відділення - зазвичай там була б черга за дверима. Я був дуже вражений, дізнавшись про те, що сталося. можу повірити, що хтось зробив би щось подібне. Не віриться, я просто в шоці.

Місцевий радник Фергал Бірн повторив слова Мурнана, сказавши:

"Все місто в шоці".

Він описав покійного як "приємну людину в усіх відношеннях" і людину, яка "нікого не образила" .

Бірн сказав:

"Я також хотів би висловити свої співчуття сім'ї цієї людини. Це дивна та неприємна ситуація".