Встановлено світовий рекорд дальності передачі лазерного сигналу

Група дослідників з Університету Західної Австралії встановила новий рекорд дальності та стабільності під час передачі лазерного сигналу через атмосферу. Відкриття дає нові можливості для використання такої технології в оптимізованих системах зв'язку та навігації, повідомляє Российская газета.

Дослідникам вдалося передати його на відстань 2,4 кілометра, що зробило цей сигнал у 100 разів стабільнішим, ніж усі попередні лазерні промені, передані через атмосферу. Це важливий аспект, оскільки, зазначають дослідники, існуюча технологія обмежена природними факторами. На обладнання впливають, наприклад, такі фактори, як вітер та незначні вібрації.

Однак у новій роботі автори запевняють, що переданий ними лазерний сигнал виявився навіть більш стабільним, ніж атомний годинник. Для досягнення такого ефекту команда використовувала безліч різних тонких налаштувань, включаючи контроль температури, шумозаглушення та автоматичне регулювання пристроїв, що утримують обладнання.

Сам лазерний промінь був відправлений з вікна п'ятого поверху будівлі, розташованої від кінцевої мети – майданчика, на відстані 1,2 кілометра. На цьому майданчику було встановлено спеціальне дзеркало, яке відбило промінь і повернуло його назад до джерела. Експеримент зайняв приблизно п'ять хвилин.

Він відкриває нові здібності перед наукою. Дослідники пишуть, що їхня робота стала черговим кроком на шляху створення ефективних систем передачі лазерних сигналів на великі відстані. Такі системи у майбутньому можуть використовуватись для зв'язку між наземними станціями та супутниками або орбітальними космічними кораблями.

Їх можна використовувати і для підключення атомного годинника. До речі, такий експеримент дозволив би нарешті перевірити у справі загальну теорію відносності Ейнштейна. Для цього необхідно один атомний годинник встановити на борту космічного апарату, а інший - на Землі. Якщо теорія Ейнштейна вірна, то годинник у космосі повинен йти трохи швидше, ніж на планеті.

"Стабільні лазери можуть бути використані для покращення технології запуску ракет у космос, - пишуть автори. - Їх також можна використовувати для створення дуже великої мережі атомних годинників для перевірки різних фізичних теорій, у тому числі тих, що стосуються природи темної матерії. Такі лазери повинні бути несприйнятливими до постійно мінливих швидкостей вітру, температур, турбулентності хмар і руху Землі".