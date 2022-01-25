США шукають заміну російському газу для Європи

Адміністрація США збирає коаліцію з великих постачальників газу, які могли б компенсувати країнам Європи можливий провал прокачування від «Газпрому» у кризовому сценарії з початком воєнних дій та запровадженням санкцій, повідомляє finanz.ru.

Американські чиновники ведуть переговори з Катаром - найбільшим у світі виробником ЗПГ, щоб забезпечити європейцям «подушку безпеки» у разі дефіциту газу, пише Bloomberg із посиланням на двох знайомих із ситуацією джерела.

Результатом кулуарних зустрічей може стати візит еміра Катару Ахмада бін Алі Аль Тані до США. За словами джерел Bloomberg, він може відбутися до кінця січня.

Крім Катару американські дипломати звернулися до Норвегії - другого найбільшого постачальника газу до Євросоюзу, який забезпечує приблизно чверть споживання, повідомило CNN джерело, знайоме з перебігом переговорів.

За його словами, пошук можливої заміни газу «Газпрому» ведеться у глобальному масштабі і за участю союзників США, які намагаються визначити, які обсяги будуть потрібні ЄС, щоб пережити зиму та весну.

Переговори перебувають на «досить просунутій стадії», каже джерело CNN, додаючи, що американські дипломати запевнили європейців, що санкції проти Росії не призведуть до негативних наслідків їхньої економіки.

Зараз «Газпром» постачає близько 40% газу, який споживає Європа. Втім, залежність самої Росії від найбільшого покупця значно більша: у ЄС йде 72% газового експорту.

За першу половину січня, згідно з власною статистикою, «Газпром» прокачав на зовнішні ринки 5,2 млрд кубометрів газу - на 41% менше, ніж роком раніше.

Газопровід «Ямал-Європа», що сполучає споживачів у Німеччині із західносибірськими родовищами через Польщу та Білорусь, продовжує працювати в реверсному режимі вже місяць.

Транзит газу через Україну з 1 по 18 січня впав майже в 2,5 рази порівняно з тими самими датами минулого року. Навіть за «Північним потоком-1» постачання почали скорочуватися – на 7,5% у річному вираженні.

Президент РФ Володимир Путін на прес-конференції наприкінці грудня заявляв, що «Газпром» не бронює потужності газопроводу «Ямал – Європа», тому що немає заявок з боку європейських споживачів. На його думку, реверс дозволяє європейцям перепродувати газ, куплений за довгостроковими контрактами.

Через тиждень Путін заявив, що Росія значно збільшить постачання газу, коли ЄС сертифікує газопровід «Північний потік-2». Як сертифікація породить попит, відсутній, за словами президента, зараз Путін не уточнив.

У «Газпромі» неодноразово зазначали, що компанія постачає газ до Європи згідно з заявками споживачів відповідно до чинних довгострокових контрактів.

Продаж понад довгострокових договорів через електронну торгову платформу (ЕТП) «Газпром» припинив у серпні минулого року - через кілька днів після того, як суд Дюссельдорфа відмовився виводити «Північний потік-2» з-під норм третього енергопакету ЄС.