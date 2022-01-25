Данченко вперше відреагував на трагічну смерть дружини

Новачок луганської "Зорі" Олег Данченко, чия дружина загинула у страшній ДТП 14 січня, вперше після смерті Вікторії засвітився у соцмережах. 27-річний футболіст, який відмовляється спілкуватися із журналістами після трагедії, опублікував фотографію дружини, повідомляє Обозреватель.

Знімок з'явився на сторінці Олега у Instagram у "сторіз". Данченко нічого не написав, лише доклав до фото значки серця та складених у молитві рук.

Вікторія Данченко. Джерело: Instagram футболіста

Водночас грецький клуб АЕК, за який виступав українець, присвятив перемогу у матчі чемпіонату країни над "Атромітосом" (2:0) Олегу та ще двом його колишнім партнерам. Виявляється, у Нікоса Короміласа нещодавно помер батько, а в Іліаса Атмацідіса – мати.