Столицю Греції накрив сніговий шторм "Ельпіда"

На Афіни та передмістя столиці обрушився сніговий шторм "Ельпіда", порушено повітряне та наземне сполучення. Про це повідомляє УНІАН.

Через потужні снігопади в Афінах паралізовано роботу аеропорту, порушено рух автомобільного та залізничного транспорту.

"Такий інтенсивний і, головне, тривалий снігопад я побачив уперше. Особливої та нетипової атмосфери йому додавали гуркіт грому та блискавки, які тривали близько години. Місцеві кажуть, що це чи не найсильніший снігопад за останні 50 років" , - розповів турист Юрій Годован, який зараз перебуває в Афінах.

Incredible views from #Athens , #Greece this evening with heavy snow continuing! Reports of drivers trapped in vehicles, numerous roads closed! (Photo via Meteo Balkans on Facebook) #snowfall #severeweather pic.twitter.com/VdX7owSgzM — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) January 24, 2022