Столицю Греції накрив сніговий шторм "Ельпіда"
На Афіни та передмістя столиці обрушився сніговий шторм "Ельпіда", порушено повітряне та наземне сполучення. Про це повідомляє УНІАН.
Через потужні снігопади в Афінах паралізовано роботу аеропорту, порушено рух автомобільного та залізничного транспорту.
"Такий інтенсивний і, головне, тривалий снігопад я побачив уперше. Особливої та нетипової атмосфери йому додавали гуркіт грому та блискавки, які тривали близько години. Місцеві кажуть, що це чи не найсильніший снігопад за останні 50 років", - розповів турист Юрій Годован, який зараз перебуває в Афінах.