Поліція почала затримувати ФОПів, під Радою сталися сутички

Правоохоронці почали затримувати учасників акції руху «SaveФОП», які прийшли під будівлю Верховної Ради України у вівторок, повідомляє Укрiнформ.

За попередніми даними, правоохоронці відвели у автозаки до 5 осіб. Після цього люди почали підходити до цих автозаків, і почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Але вони були короткотривалими, і наразі ці сутички вже припинилися, сторони наразі розмовляють між собою.

Раніше поліція закликала організаторів та учасників акції у центрі Києва біля Верховної Ради дотримуватися мирного формату і не влаштовувати провокації.