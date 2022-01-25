У Кремлі прокоментували висловлювання Кадирова про Україну

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував висловлювання голови Чечні Рамзана Кадирова щодо дій в Україні, повідомляє "РИА Новости".

"Я хочу нагадати, що основу зовнішньої політики Російської Федерації формулює глава російської держави. І, на нашу загальну радість, главою російської держави, куди як суб'єкт входить Чеченська Республіка, є Володимир Володимирович Путін" , - повідомив Пєсков.

Відповідаючи на запитання, чи Кадиров розглядається на високі федеральні посади, представник Кремля нагадав, що, як і в будь-якого громадянина, у нього є право висунути кандидатуру на майбутніх виборах президента.