В Україні можуть фіксувати до 55 тисяч випадків COVID-19

За прогнозами Київської школи економіки, найближчим часом в Україні можуть фіксувати до 55 тисяч випадків зараження коронавірусом на добу через нову хвилю, викликану штамом Омікрон, повідомляє Новое время.

Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

За його словами, під час нинішньої хвилі очікується вдвічі більше випадків, ніжу попередній, коли домінував штам Дельта.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що в період майбутнього спалаху заражень коронавірусом кількість нових випадків буде вдвічі більшою, ніж у жовтні та листопаді минулого року.