Мессі спантеличив уболівальників несподіваним поверненням до Барселони

Нападаючого ПСЖ Ліонеля Мессі помітили у Барселоні, після чого вболівальники припустили, що зірковий аргентинець може повернутися до каталонського клубу, повідомляє Новий час.

Мессі прилетів з Парижа до столиці Каталонії, де повечеряв у японському ресторані з наставником Барселони та своїм колишнім одноклубником Хаві, якому 25 січня виповнилося 42 роки.

Також на зустрічі були присутні два футболісти Барселони — Жорді Альба та Серхіо Бускетс.

Уболівальники подумали, що візит Мессі може бути пов'язаний з його поверненням до Барселони, однак повідомляється, що зустріч не має жодного стосунку до можливого переходу аргентинця до каталонського клубу, і це була просто вечеря друзів.

Вийшовши з ресторану, Мессі позував для селфі і підписав футболки Барселони для вболівальників, але відмовився спілкуватися з журналістами, які чекали на аргентинця біля виходу із закладу.