Немає жодних натяків на підготовку нападу РФ – Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив журналістам у кулуарах Ради, що інформація про мобільні військові табори Росії на кордоні з Україною не відповідає дійсності, повідомляє Андрій Павловський.

﻿За даними розвідки, зараз активної підготовки до нападу немає, зазначив Арахамія.

﻿"Вчора були відкриті дані про те, що накопичувальні заходи Росії, де є палатки та мобільні казарми, що вони напівпусті. Однак зі супутника все виглядає дуже застережливо" ,– сказав він.

За словами Арахамії, західна розвідка не корелює свої дані з нашою розвідкою.

"Наша розвідка набагато точніша зараз, тому що там використовується, крім супутникових даних та безпілотних літальних апаратів, інформація від джерел із зон накопичення. На даний момент немає жодних навіть натяків на підготовку нападу. Є зосередження військ, яке і було навесні" , - заявив Арахамія.

Якщо в такому режимі тривожності проіснувати 6-8 місяців, Україна матиме великі негативні економічні наслідки, підкреслив глава фракції СН.