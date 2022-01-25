Фанати "Фіорентини" загрожують футболістові через можливий переход
Фанати Фіорентини загрожують розправою сербському нападникові Душану Влаховичу за перехід у Ювентус, повідомляє Сьогодні.
Один із найяскравіших футболістів минулого року Душан Влахович має намір підписати 5-річний контракт із Ювентусом, за яким отримуватиме сім мільйонів євро на рік.
Фіорентін Ювентус дає за цей трансфер 60 млн євро.
Проте перехід у туринський клуб загрожує перетворити життя 21-річного серба Влаховича на суцільний кашмар.
Уболівальники Фіорентини, які ненавидять Ювентус, вже завісили свій клубний стадіон "Артеміо Франки" банерами, які нічого доброго їхньому недавньому кумиру не обіцяють.
"Твоя охорона не врятує тобі життя. Тобі все кончено, циган!", - Каже один з банерів ультрас "фіалок".