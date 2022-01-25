Фанати "Фіорентини" загрожують футболістові через можливий переход

Фанати Фіорентини загрожують розправою сербському нападникові Душану Влаховичу за перехід у Ювентус, повідомляє Сьогодні.

Один із найяскравіших футболістів минулого року Душан Влахович має намір підписати 5-річний контракт із Ювентусом, за яким отримуватиме сім мільйонів євро на рік.

Фіорентін Ювентус дає за цей трансфер 60 млн євро.

Проте перехід у туринський клуб загрожує перетворити життя 21-річного серба Влаховича на суцільний кашмар.

Уболівальники Фіорентини, які ненавидять Ювентус, вже завісили свій клубний стадіон "Артеміо Франки" банерами, які нічого доброго їхньому недавньому кумиру не обіцяють.