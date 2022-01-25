Фабрика Tesla визнана найефективнішим автовиробництвом

Всього за кілька років компанія Ілона Маска перетворилася на найбільшого гравця у сфері автомобілебудування і стала першою автокомпанією після Ford, яка не збанкрутувала на цьому ринку, повідомляє Хайтек+.

Згідно з новим звітом Bloomberg, американська фабрика Tesla у Фрімонті очолила рейтинг найефективніших автозаводів США. Вона випускає автомобілі зі швидкістю 1 нова машина кожні 77 секунд.

В останньому кварталі 2021 року загальний обсяг виробництва Tesla перевищив 1 млн. автомобілів. В основному це заслуга шанхайської фабрики, яка продемонструвала рекордне зростання і продала у грудні майже 71 000 машин Model 3 та Model Y. Усього за минулий рік китайське відділення Tesla відвантажило замовникам 473 078 електромобілів.

Тим не менш, ростуть показали і у заводу Tesla у Фрімонті, Каліфорнія. За підрахунками аналітиків Bloomberg, його продуктивність на тиждень становить 8550 одиниць. Це рекорд для автозаводів США.

На другому місці фабрика Toyota Motor у штаті Кентуккі. Там збирають 8427 автомобілів на тиждень. На третьому – Spartanburg у Південній Кароліні, що належить BMW (8343 машин). На четвертому принстонський завод Toyota, на п'ятому – завод вантажівок Ford.

Тоді як багато автовиробників переживають спад виробництва на тлі пандемії та проблем із поставками, компанії Ілона Маска вдалося підвищити випуск продукції на фабриці у Фрімонті — багато в чому завдяки вертикальній інтеграції виробництва, що дозволила компанії значно меншою мірою залежати від постачальників.