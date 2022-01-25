Валютний ринок вівторка: хід торгів

У вівторок зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося до 28,70 гривень на купівлі та 28,72 гривень на продажу.

Валюту купують усі: і банки на валютну позицію, і нерезиденти, конвертуючи гривню від продажу ОВДП, й імпортери в рахунок оплати майбутніх контрактів (повідомляють, що деякі іноземні компанії посилили умови оплати для клієнтів з України), і просто юридичні та фізичні особи, які мають можливість виставляти заявки на міжбанку. З 10:30 на ринку є Національний банк. Як і вчора, регулятор проводить інтервенцію за методом вибору кращої ціни, періодично закриваючи найдорожчі заявки на покупку. Тільки присутність регулятора та його постійні «заливки» ринку не дають котируванням вирости ще сильніше.

На готівковому ринку з ранку – протверезіння після вчорашньої паніки. Незважаючи на те, що безготівковий курс продовжив зростання, готівка почала знижуватися, йдучи на зближення з міжбанком, від якого вчора різко пішли вгору. Якщо вранці оптові обмінні пункти столиці продавали готівковий долар по 28,90-29,00 гривень (а деякі обмінки навіть виставляли цінник на продаж 29,05 гривень), то вже до обіду «американець» подешевшав до 28,75 гривень. Розрив із безготівковим скоротився до звичних 5-7 копійок.

Євро на FOREX продовжив падіння, яке розпочалося в понеділок, і до моменту написання статті вже опустився до позначки 1,1266 долара. Готівковий євро сьогодні падає: падіння на FOREX лише посилило ефект від зниження ціни на готівковий долар. Вранці оптові обмінні пункти продавали євро по 32,60-32,70 гривні, а до обіду ціна опустилася до 32,40-32,45 гривні.

Падіння російського рубля до долара припинилося; після вчорашнього обвалу до 79,50 за долар рубль дещо скоригувався і в першій половині дня вівторка торгувався в діапазоні 78,50-79,00 за долар. Готівковий рубль у столиці сьогодні продають по 3,66-3,69 гривні за 10 рублів - практично так само, як минулого тижня.

А ось польський злотий виріс у ціні приблизно на 10 копійок. Сьогодні у столиці його продають по 7,15-7,20 гривень.