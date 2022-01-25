Хорватія відкличе з НАТО своїх військових у випадку вторгнення РФ в Україну

Влада Хорватії у разі виникнення конфлікту між Росією та Україною відкличе всіх своїх військовослужбовців із сил НАТО у Східній Європі. Про це у вівторок заявив президент республіки Зоран Міланович в ефірі національного телебачення, повідомляє ТАСС.

"Я, головнокомандувач хорватської армії, спостерігаю за заявами, згідно з якими НАТО – не окрема держава, не США – збільшує свою присутність і відправляє якісь розвідувальні кораблі. Ми не маємо до цього жодного стосунку і не матимемо нічого, я гарантую це" , - наголосив президент.