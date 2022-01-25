Порошенко звинуватив Зеленського у фінансуванні РФ

Голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко звинуватив президента Володимира Зеленського у фінансуванні РФ через закупівлю електроенергії в Білорусі та трансляцію серіалів "Студії Квартал 95" на російських телеканалах.

Про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє телеграм-канал "Вести".