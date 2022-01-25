Порошенко звинуватив Зеленського у фінансуванні РФ
Голова партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко звинуватив президента Володимира Зеленського у фінансуванні РФ через закупівлю електроенергії в Білорусі та трансляцію серіалів "Студії Квартал 95" на російських телеканалах.
Про це він заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє телеграм-канал "Вести".
"Він [Зеленський, - ред.] з 2019 року купив на 3,5 мільярда доларів у Білорусі електроенергії, фінансуючи де-факто країну-агресора, показує серіали вже цього, 22-го року, від "Папіка" до "Сватів" низькопробних. Натомість потрібно сконцентруватися та мобілізуватися", – заявив Порошенко.