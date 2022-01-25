Названо найпопулярніші смартфони на початок 2022 року

Видання GSMArena оновило рейтинг найпопулярніших смартфонів за підсумками третього тижня 2022 року. Користувачів найбільше цікавила продукція Xiaomi – 4 з 10 моделей у списку належать китайському виробнику, повідомляє УНІАН.

Найпопулярнішим смартфоном на сьогодні залишається "народний" флагман Galaxy S21 FE, який дебютував у нас на початку місяця. Тут характеристики майже ті ж, що і у дорожчого Galaxy S21, але зате більше екран і місткість акумулятора.

Друге і третє місця утримують OnePlus 10 Pro і Xiaomi 12 Pro відповідно. Смартфони дуже схожі один з одним: аналогічний топовий процесор Snapdragon 8 Gen 1, дві панелі AMOLED з одним мільярдом кольорів, частота оновлення 120 Гц, сертифікація HDR10+, дозвіл Quad HD+ 1440p та зчитувач відбитків пальців на дисплеї.

У десятку лідерів увійшли ще й такі моделі: